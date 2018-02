Expeditie Grunnen stuurt de pet van Derk op reis

Het team van Expeditie heeft fanmail gekregen. Klaas Prinsen uit Drachten wilde graag weten waar Derk zijn petten koopt. Vooral Derks zwart-witte oet valt goed in de smaak bij Klaas. Door zijn COPD kan hij zelf niet op pad om er een te zoeken.

Driedubbel pech dacht Derk: COPD, wonen in Friesland en ook nog eens geen pet hebben. Derk is opzoek gegaan naar een enveloppe waar de pet in past en deed het hoofddeksel op de bus.

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!