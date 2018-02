Lycurgus toont geen mededogen met hekkensluiter

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn al zeker van de eerste plaats in de reguliere competitie, maar van verslapping is geen sprake. Zaterdagavond werd rode lantaarndrager Vallei Volleybal Prins met 3-0 verslagen.

Setstanden

De setstanden in Ede waren 25-19, 25-22 en 25-20 in het voordeel van de Groningers. Alleen in de tweede set kwamen de gasten nog enigszins in de problemen. De ploeg van coach Arjan Taaij werkte in deze set een 15-10 achterstand weg.

Nog thuis tegen Dynamo

Lycurgus heeft nu 48 punten uit zeventien wedstrijden en besluit de competitie aanstaande woensdag met een thuiswedstrijd tegen nummer drie Draisma Dynamo.

Kampioenspoule

Daarna begint de strijd in de kampioenspoule, die betwist zal worden tussen de nummers één tot en met zes van de competitie. Hierin treffen alle ploegen elkaar uit en thuis, in totaal tien duels. De eerste twee van deze poule spelen uiteindelijk in een best-of-five serie om de landstitel.

Bekerfinale

Eerst wacht de Groningers volgende week zondag 18 februari nog de bekerfinale in Hoogeveen tegen Taurus.

Lees ook:

- Lycurgus is zeker van eerste plek

- Lycurgus buigt achterstand om en plaatst zich voor bekerfinale (update)