Deel dit artikel:











Bouwcontainer naast huis vat vlam De vlammen sloegen niet over naar de woning (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen)

In de nacht van zaterdag op zondag is aan de Tuwingastraat in Ten Post een bouwcontainer vol afval uitgebrand.

De brand ontstond rond de klok van half een. Door de hoge vlammen bestond het gevaar dat het vuur zou overslaan naar de naastgelegen woning. De brandweer kon dit uiteindelijk voorkomen. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.