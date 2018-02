Deel dit artikel:











Straat afgesloten na autobrand, verwarde bewoner aangehouden (Update) Een speciale eenheid van de politie arresteerde de man (Foto: Michael Huising/112 Groningen) De verwarde bewoner had zijn eigen auto in brand gestoken (Foto: Michael Huising/112 Groningen) De politie heeft de straat afgezet (Foto: Michael Huising/112 Groningen)

De Unikenstraat in Stadskanaal is zondagochtend afgesloten na een autobrand. Die ontstond toen een bewoner zijn eigen auto in brand had gestoken.

Een speciale eenheid van de politie heeft de man in zijn huis gearresteerd. Verwarde en agressieve man De brandweer kreeg rond half negen een melding van de autobrand in Stadskanaal.

De bewoner van het huis waar de auto geparkeerd stond, bleek bij de politie bekend te staan als verward en agressief. Na de brandstichting ging hij verder met vernielingen in en rond zijn huis. Omdat er na de autobrand zorgen waren over wat de man binnen uitspookte, ontruimde de politie de huizen naast zijn woning. Ook werd de Unikenstraat afgezet en het gas in zijn woning afgesloten. Arrestatie Een onderhandelaar van de politie probeerde de man zover te krijgen dat hij naar buiten kwam, maar dat weigerde hij. Uiteindelijk is de zogenoemde ondersteuningsgroep van agenten naar binnen gegaan en heeft hem meegenomen.