'Dit is sociale uitbuiting ten top' (update)

'Sociale uitbuiting ten top'. Zo noemt Loek Koenders, voorzitter van de stichting Chauffeurstoekomst en kaderlid van het CNV de situatie waarbij chauffeurs van Reining in Hoogezand op de bedrijfslocatie kunnen blijven slapen.

'Ze moeten tijdens hun 45 uur rust gewoon naar huis kunnen.'

De stichting reageert hiermee op de keuze van de gemeente Midden-Groningen, om middels een proef de overnachtingen op het bedrijventerrein toe te staan.

Familie en vrienden

De stichting vindt dat chauffeurs hun familie en vrienden moeten kunnen zien en bezoeken tijdens de verplichte 45 uur rust, die eens per twee weken verplicht is. 'Het gaat hier voornamelijk om chauffeurs uit Hongarije. Die moeten ook naar huis kunnen en niet maanden ronddolen in een heel ander land in Europa.'

Door de 45 uur rust thuis door te brengen, zouden de chauffeurs ook tijd kunnen doorbrengen met familie en vrienden. 'Ik denk dat je daar prettigere mensen van krijgt, en dat we dat in Nederland ook moeten willen.'



Chauffeurs slapen op stapelbedjes. Bovendien is een terrein als dit daar gewoon niet voor bedoeld Loek Koenders - Voorzitter Stichting Chauffeurstoekomst/Kaderlid CNV

Volgens Koenders stellen de overnachtingsplekken op zo'n bedrijventerrein ook niet veel voor. 'Chauffeurs slapen daar op stapelbedjes. Bovendien is een terrein als dit daar gewoon niet voor bedoeld.'

In België is volgens Koenders een soortgelijke situatie op een ramp uitgelopen. 'Daar zaten Poolse chauffeurs en is er brand uitgebroken. Met alle gevolgen van dien: de mensen konden er niet uit komen. Ik meen zelfs dat daar ook een aantal mensen overleden is.'

Vragen

'Namens het CNV ga ik hier zeker vragen over stellen', zegt Koenders. 'Je kan toch niet zomaar ergens een chauffeurshotel beginnen? Ik ga er zeker vanuit dat dit ook een paar deuren verder gaat, in de politiek.'

Reactie gemeente

De gemeente Midden-Groningen verwijt zichzelf niets en denkt er nog niet over na de vergunning weer in te trekken. 'Dit is een zaak tussen werknemer en werkgever', stelt gemeentewoordvoerder Joost Koedam. 'De vakbonden moeten dus bij Reining zijn.'

'Bij ons geen sprake van uitbuiting'

Directeur Gerrit Hes van Reining is niet onder de indruk van de aantijgingen: 'We hebben een vergunning gekregen, en volgen de regels die er zijn.' Ook herkent hij zich niet in de opmerking dat chauffeurs bij hem uitgebuit zouden worden. 'Wij buiten onze chauffeurs niet uit, ook niet financieel. Bovendien dolen mensen bij ons zeker niet maandenlang door Europa.'

