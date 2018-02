Duikers halen tas van ijs in Stad

De politie is zondag uitgerukt om een tas van het ijs te halen bij het Linnaeusplein in Groningen. De tas en een laptop zijn daarbij weer op het droge gebracht.

Inbraak

De politie ziet een mogelijke link tussen de vondst van de tas en een inbraak in de stad, zegt woordvoerder Ron Reinds. Die inbraak was eerder vanmorgen, en daarbij is een soortgelijke tas gestolen. Of het inderdaad deze tas is, is nog niet duidelijk.

Zekere voor het onzekere

De politie heeft een duikteam ingezet om te voorkomen dat een agent door het ijs zou zakken. 'Je gaat zelf ook niet met een touw om je middel op zulk dun ijs staan', aldus Reinds.

'In dit soort gevallen nemen we trouwens altijd het zekere voor het onzekere. Je vindt ook wel eens kleding op het ijs, bijvoorbeeld. Dan wil je toch zeker weten dat er niets ergers aan de hand is.'