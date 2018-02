LIVE: Groningen heeft grote moeite met de snelheid van Goppel, geel voor Beugelsdijk: 0-0

FC Groningen speelt vanmiddag de belangrijke thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Kan de ploeg van coach Ernest Faber de eerste zege van 2018 boeken? De heenwedstrijd in de Hofstad leverde de eerste en enige overwinning op in een uitwedstrijd voor de FC (0-3).

Cruciaal vierluik

Dit is de eerste wedstrijd van een cruciaal vierluik voor de Groningers. Na dit duel zijn de komende tegenstanders VVV-Venlo uit, Nac Breda thuis en FC Twente uit. De laatste twee ploegen zijn concurrenten in de onderste regionen van de eredivisie.

Volg het duel tegen ADO Den Haag via onderstaand liveblog of via de radio-uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Van Nieff, Van de Looi; Mahi, Drost; Doan; Van Weert.

ADO Den Haag:

Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, Bakker, El Khayati; Becker, Johnsen, Goppel.

Scheidsrechter: Jeroen Manschot

#groado