SP stelt vragen over chauffeursovernachtingen bij Reining

De SP in Midden-Groningen gaat vragen stellen over de mogelijkheid die transportbedrijf Reining geeft om chauffeurs te laten overnachten op het terrein van het bedrijf. De partij vindt het onwenselijk dat de gemeente de proef mogelijk maakt.

De overnachtingsmogelijkheid kwam de afgelopen dagen in opspraak. Onder andere de FNV en de stichting Chauffeurstoekomst veroordelen de situatie.

Chauffeurs van cabine naar schuur gestuurd

Volgens de SP stuurt Reining de chauffeurs met de regeling van de cabine naar de schuur. Hiermee doelt de partij erop dat chauffeurs de tweewekelijkse rusttijd van 45 uur niet meer in de cabine mogen doorbrengen.

'Dit lost het probleem niet op maar verplaatst het slechts, zegt SP-raadslid Joke Lesman. 'Bovendien ben ik ook niet 24 uur per dag op mijn werk. Op deze manier zijn de chauffeurs dat wel. Ik snap dat Reining dit wil, maar weet niet of we hier als gemeente aan moeten meewerken.'

Gemeenteraad niet betrokken

Ook begrijpt de SP niet dat het college de gemeenteraad niet heeft betrokken bij de keuze om de overnachtingsmogelijkheid toe te staan.

Raadslid Lesman vraagt zich af of het college de gemeenteraad hierin had mogen passeren. 'Natuurlijk hebben burgemeester en wethouders bepaalde vrijheden, maar dit is wel iets waar wij onze mening over hadden willen geven. Die kans hebben we nu niet gehad', zegt zij.

