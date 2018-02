Elmer Sterken: 'Werkdruk is grote bedreiging van ons succes'

Rector magnificus Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen ziet in de hoge werkdruk van de docenten een bedreiging voor het wetenschappelijke niveau.

Dat zei Sterken zondagmiddag in het TV-programma Buitenhof. Aanleiding is het opstappen van de Groningse universitair docent Eelco Runia. Die diende zijn ontslag in wegens de toegenomen werk- en regeldruk en de geringe mogelijkheden om onderzoek te doen.

Te weinig geld

Sterken erkent die problemen, en wijst naar de overheid die te weinig geld beschikbaar stelt voor de universiteiten. Als daar geen verbetering in komt, gaat het niveau op de Rijksuniversiteit en de andere Nederlandse universiteiten omlaag. 'Ik denk dat we daar ons gezamenlijk zeker zorgen over moeten maken', zegt Sterken.

'Ik denk dat we het prima doen. We doen het heel goed in onderzoek en onderwijs. Ik merk telkens dat als onze studenten voor een halfjaar naar het buitenland gaan, dat ze het redelijk eenvoudig vinden. Omgekeerd als buitenlandse studenten naar onze programma's komen, vinden ze het vaak heel moeilijk.'

Depressie

Presentator Marcia Luyten merkt op dat eenderde van de promovendi kans maakt op een depressie door deze stress, onzekerheid en werkdruk. 'Ik denk dat de werkdruk de grote bedreiging is voor het voortzetten van dit succes', vervolgt Sterken.

'Ik vind dat we er alles aan moeten doen, zowel in samenspraak met het ministerie en ook intern, over hoe we daar het beste mee kunnen omgaan. Dat is heel belangrijk.'

Lees ook:

- RUG erkent probleem na opstappen historicus: 'Onze mogelijkheden zijn beperkt'

- Lijdt onderwijskwaliteit aan RUG onder verengelsing?

- Studenten tijdens sit-in: 'Erken eerst dat er problemen zijn' (update)