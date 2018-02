Deel dit artikel:











Politie Gouda houdt Groningse juwelendief aan (Foto: Jos Schuurman / FPS)

De Politie Gouda heeft iemand aangehouden die al enige tijd werd gezocht wegens juwelendiefstal in onze provincie. De man woont in Gouda, en staat daar in de zogenoemde 'Top 60'.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Op die lijst staan mensen die in de afgelopen jaren relatief veel delicten hebben gepleegd. De man werd een paar maanden geleden ook al aangehouden, toen hij veel juwelen op zak had. De Goudse politie wist toen echter niet waar deze sieraden vandaan kwamen. De man kwam aan de juwelen door sleutelkluisjes aan de gevel van de woning open te breken. De verdachte is voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijft gedurende het onderzoek vastzitten.