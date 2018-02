Expeditie Grunnen vindt de knutselkoning van Hoogkerk

Molens, vogelhuisjes en windvaantjes, Rendert Mollema maakt het allemaal in zijn schuurtje in Hoogkerk. Als een echte handelaar begroet Mollema het team van Expeditie Grunnen met: 'Kopen!?'.

Trots vertelt Mollema dat zijn bouwwerkjes het hele land door gaan. Hij verkoopt ze via het internet. 'Laatst zelfs een klant uit Hoofddorp', zegt hij tegen presentator Ronald Niemeijer.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Friese paarden in Saaksum

- De Brommer van Garry doet het eindelijk

- Sightseeing in Balmahuizen

- Tranen van geluk bij het kampioenschap dressuur

- De mooiste straat van Oostwold

- Carnaval in Krönkeldorp

- En meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

