Aardbeving met kracht van 2.2 in Garrelsweer

In Garrelsweer was zondag rond 17.55 uur een aardbeving met een kracht van 2.2 op de schaal van Richter.

Dat meldt het KNMI. Volgens het meetinstituut was de aardbeving op een diepte van drie kilometer. De kracht van de beving is automatisch vastgesteld, het kan zijn dat de kracht later nog wordt bijgesteld.

Op de redactie van RTV Noord komen verschillende meldingen binnen van mensen die zeggen dat ze de aardbeving duidelijk gevoeld hebben.

Tweede dit weekend

Zaterdag was in Scharmer, vlakbij Harkstede een aardbeving met een kracht van 1.7 op de schaal van Richter. Afgelopen donderdag was in Loppersum, op een paar kilometer van Garrelsweer, een aardbeving met een kracht van 2.0.

Lees ook:

- Beving gevoeld in omgeving Loppersum (update)

- Het Kamerdebat over de gaswinning in twintig tweets

- Wiebes: 'Passende oplossing' voor oudere schademeldingen

- Dossier: aardbevingen