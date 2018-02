FC Groningen en ADO delen de punten in kwaliteitsarm duel

FC Groningen is zondagavond op eigen veld niet verder gekomen dan een zeer matige 0-0 tegen ADO Den Haag. De wedstrijd in het NoordLease stadion was het aanzien nauwelijks waard.

Geen vermaak

Beide ploegen slaagden er niet in om het opgekomen publiek te vermaken. Richting het einde van de wedstrijd klonken er spreekkoren richting trainer Ernest Faber. Na afloop gingen aanvoerder Sergio Padt en enkele spelers in (vriendschappelijke) discussie met de fanatieke aanhang.

Gebaar

Een gebaar van de spelers naar de supporters. Het deed pijn aan de ogen wat beide ploegen ervan bakten in een zeer matig bezet stadion. De beste kans kwam al heel vroeg in de wedstrijd en was voor ADO. De snelle Goppel klopte Warmerdam en gaf goed voor. Johnsen kreeg de bal in twee instanties niet in het doel, Zeefuik redde beide keren.

Enige kans

De enige uitgespeelde kans in de eerste helft van FC Groningen kwam vijf minuten voor de pauze op naam van Van Weert. Hij kreeg de bal van Mahi en kwam aan de rechterkant vrij voor doelman Zwinkels die verder onheil voorkwam.

Spelpeil zakt verder

In de tweede helft zakte het spelpeil naar meer dan een bedenkelijk niveau. De kansjes die ADO had werden gered door Padt. Groningen creëerde niks. Alleen in de blessuretijd ontstond nog één kans. Invaller Hrustic bracht de bal gevaarlijk voor, Van Weert kwam een teenlengte tekort om de bal in het doel te werken.

Terechte 0-0

Zo bleef het terecht bij 0-0, beide ploegen konden geen aanspraak maken op meer. FC Groningen blijft dertiende in de eredivisie met 23 punten uit 23 wedstrijden. Eerstvolgende duel is op vrijdag 16 februari aanstaande. Dan wacht in Venlo de uitwedstrijd tegen VVV. Aftrap om 20:00 uur.

