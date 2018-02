Deel dit artikel:











Veldwijk weigert in te vallen tegen ADO Den Haag (Foto: JKbeeld)

FC Groningen-spits Lars Veldwijk heeft zondag geweigerd om in te vallen in het duel tegen ADO Den Haag. Daarom bracht coach Ernest Faber in de 84e minuut Ajdin Hrustic in het veld en niet Veldwijk.

Veldwijk wou niet invallen Dat zei Faber in gesprek met RTV-Noord. 'Het was eigenlijk de bedoeling dat Velwijk inkwam, maar Lars besloot om niet meer in te willen vallen. Dan moet je iemand anders brengen.' Zelf besloten 'De bedoeling was dat als Mahi niet meer kon, zou Velwijk daarvoor in de plaats komen. Mahi kon gelukkig door, en zou Veldwijk in de plaats voor iemand anders komen. Hij heeft besloten om zelf te gaan zitten en niet meer in te vallen', besluit Faber. Overleg met directie Faber gaat dit voorval morgen verder bespreken met de directie. Nijland liet in de catacomben weten dat, na de zeer teleurstellende 0-0 tegen ADO Den Haag, er geen sprake van is dat de trainer van FC Groningen nu ontslagen wordt. Lees ook: - FC Groningen en ADO delen de punten in zeer teleurstellend schouwspel

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs ADO Den Haag?

- Van minuut tot minuut: FC Groningen en ADO komen niet tot scoren