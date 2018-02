Carnaval in Kloosterburen: Levensgrote fruitschaal, Nijntje en Formule 1

Mensen verkleed als spekjes, aardbeien en playgirls (plee-wichter) met wc borstels. Dat zie je alleen tijdens carnaval. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht in het Kronkeldörp, zoals Kloosterburen heet tijdens carnaval.

Veel, heel veel confetti vliegt weer om de oren van de duizenden toeschouwers die de praalwagens voorbij zien komen. Ook nu hebben de bouwers weer actuele thema's aangegrepen.

Racewagen

Zo komt er racewagen van formaat voorbij. De Max Verstappen fans hopen dat de formule 1 naar Assen komt namelijk. Maar ook de olympische spelen is te zien in de vorm van een grote curling steen. Ook Nijntje is levensgroot uitgebeeld. Maandenlang is er gewerkt aan de wagens.

Ook loopgroepen en einzelgängers doen mee aan de optocht. Zo sleept iemand een komkommer voort, zijn er mensen verkleed als gedekte tafel, deelt iemand 'ik zie het verband niet' uit en is er groep die een levensgrote camera voort sleept.

Een jury bekroonde de praalwagen van de groep Freestylers. Zij spoorden het publiek aan om gezond te leven en hadden een grote fruitschaal gebouwd.

