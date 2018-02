'Apathische wedstrijd, beleving van een zak patat en uitzichtloos voor dit team'

'Kwaliteitsarm positiespel, het was kolderiek met witte zakdoekjes tegen het einde en slappe hap, Faber 't is over nu.' Het supporterspanel van FC Groningen wond er geen doekjes om na het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen ADO Den Haag. Rapportcijfer: 3,5.

Apathisch spel

'Wat een verschrikkelijke, apathische wedstrijd,' opent Sil Piek zijn betoog. 'Dat Veldwijk met zulke matige concurrentie nog niet aan minuten komt mag hij zichzelf aanrekenen: hij zal meer in zijn carrière moet investeren in plaats van in het uitgaansleven van Amsterdam. De kans dat Faber er nog verbetering in krijgt de komende elf wedstrijden lijkt me overigens klein. Eindcijfer: 4.'

Geen goed woord

Ook Kevin van der Laan heeft geen goed woord over voor het duel tegen ADO. 'Ja, wat was het weer slecht,' zegt Van der Laan. 'Enkele kansjes, maar mensen die er niets van hebben gezien hebben helemaal niks gemist. Hoorde de spreekkoren 'Faber rot op', nou, dat lijkt me kapitaalvernietiging.'

Krijgt dit niet meer klaar

'Hij krijgt dit niet meer klaar, maar dat gaat met deze selectie de beste trainer nog niet lukken,' denkt Van der Laan. 'Wel is Zeefuik trouwens een goede aanwinst. Hij is nog frivool, alhoewel dat de FC kennende er over drie weken wel uitgetraind zal zijn. Over de wedstrijd niet teveel woorden meer vuil maken, ik geef dit niet meer dan een 4 ook,.' zegt Van der Laan.

Vreselijk duel

'Een vreselijke wedstrijd,' laat Ronald Varwijk zijn hart spreken. 'Werkelijk waar geen strijd en je mag blij zijn dat ADO ook niet goed was. Lichtpuntje Zeefuik, eindelijk iemand die de duels niet uit de weg gaat. Van Weert heeft ongelooflijk veel krediet en mist twee 100% kansen, toch breng je Veldwijk dan niet. Slappe hap, Faber 't is over nu. Eindcijfer 3,' besluit Varwijk.

Kolderiek

Tot slot de mening van Jasper Kelder. 'Het was weer eens matig, kolderiek en er wapperden wel erg veel witte zakdoekjes tegen het eind. Niet dat Faber nou zoveel kan doen aan het gebrek aan kwaliteit, maar het begint voor dit team wel erg uitzichtloos te raken.'

Degradatie play-offs

'Het is te hopen dat we straks geen degradatie play-offs hoeven te spelen, dat zou zomaar fout kunnen gaan met ons veredeld beloftenteam. Pluim voor Zeefuik wel, goed thuisdebuut, maar de teamprestatie krijgt van mij een 3,' aldus Kelder.

