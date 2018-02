Rondje Groningen: Bauke bakt brood en Veldwijk wil niet

Veldwijk en Faber: beiden hebben ze voor- en tegenstanders. En had de tragedie in Groningen voorkomen kunnen worden? Dat vandaag in Rondje Groningen, en natuurlijk nog meer.

1) 'Tragedie Groningen had voorkomen kunnen worden'

Frankrijk blijkt minder Gronings gas nodig te hebben dan gedacht. Een voorbeeld van falend beleid, schrijft hoogleraar André Faaij in HP/De Tijd. Hij betoogt dat de 'tragedie Groningen' voorkomen had kunnen worden.

2) Veldwijk vs Faber: beide hebben bijstanders

Wie heeft er gelijk: Faber die baalt dat Veldwijk niet invalt, of Veldwijk die zegt dat daar geen sprake van is? Op Twitter worden beide verhalen op de hak genomen.

3) Op de schaatsen naar het werk?

De NBC is er over uit: Nederlanders zijn zo goed in schaatsen omdat we al scheuvelend naar ons werk kunnen! Moet iemand de NBC vertellen dat dat slechts drie dagen in 2016 kon? En dan vooral in Groningen, waar momenteel geen Olympiër vandaan komt? Of zullen we ze lekker in de waan laten?

4) Oeps: geen internet op de uni

Door een asbestsanering hadden studenten aan de RUG vandaag geen internet. Of tenminste, op het wifi-netwerk dan.

5) Bauke bakt brood

Want in Nederland eten we daar bakken van. Onze Zuidhorner toont het resultaat met trots.

6) Harde hagel hakt erin

Arturo zag zijn tuin in korte tijd wit kleuren, en niet van de sneeuw. Het hagelde verschillende keren in onze provincie. Dan kijk je toch graag even uit het raam naar buiten.

7) De politie is je beste vriend

Wat je ook van die dooddoener vindt, soms klopt het:

8) Je bent er sneller dan je denkt

Niels combineerde een bezoekje aan een Waddeneiland met stad Groningen en vond het prachtig. Laat voor ons dan weer een prachtig plaatje van de Vismarkt - A-straat na.

Nog een mooi gezicht uut Stad: dit doorkijkje vanuit de Kromme Elleboog:

9) Bijzondere fortune cookie

Stadsblog Sikkom vindt een wel heel bijzondere fortune cookie bij een Chinees in Stad. Eet smakelijk hè?

