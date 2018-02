Faber over situatie Lars Veldwijk: 'Dit is respectloos en ontoelaatbaar'

'Hier zit je juist in deze tijd natuurlijk helemaal niet op te wachten', zegt technisch manager Ron Jans over de weigering van Veldwijk om in te vallen. 'We gaan morgenochtend eerst alle partijen horen, maar ik ga er natuurlijk niet vanuit dat Faber dit verzint', aldus Jans. Verder wil de technisch manager niet inhoudelijk reageren.

Verzoening ver weg

Tussen Faber en Veldwijk lijkt het in ieder geval niet meer goed te komen. 'Dat ligt in ieder geval helemaal aan beide heren', zegt Jans. Als je de woorden van Ernest Faber na afloop hoort dan lijkt een verzoening in ieder geval ver weg.

Ontoelaatbaar

'Dit gedrag van Veldwijk is natuurlijk ontoelaatbaar. Morgen maar weer even overleggen met elkaar, over wat de beste oplossing is. Het is denk ik heel eenvoudig als je dingen afspreekt. Je laat gewoon je collega's in de steek en dat is respectloos', aldus de trainer.



Eerdere botsing tussen Faber en Veldwijk

RTV Noord heeft de afgelopen tijd meerdere signalen gekregen dat trainer Ernest Faber zijn spits, Lars Veldwijk, recentelijk terug wilde zetten naar de beloften. Dit werd echter tegengehouden door technisch manager Ron Jans. Beide mannen ontkennen, noch bevestigen dit zondagavond. Wel heeft Faber zich vaker openlijk beklaagd over de instelling van Veldwijk.



Reactie supportersvereniging

De voorzitter van de supportersvereniging, John de Jonge, vindt de actie van Lars Veldwijk onbegrijpelijk. 'Het kan zijn dat je een meningsverschil hebt met de trainer, maar je gaat eerst voetballen. Na afloop praat je dan met elkaar. Dit is gewoon werkweigering', aldus de Jonge. 'Als Faber hem uit de selectie zet dan sta ik daar in ieder geval voor de volle honderd procent achter.'



Niet bereikbaar

Lars Veldwijk was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.

