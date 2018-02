Deel dit artikel:











Veldwijk: 'Geen sprake van werkweigering' Lars Veldwijk hier in duel met Spartaan Kenneth Dougall archief (Foto: JK Beeld)

FC Groningen-spits Lars Veldwijk reageerde zondagavond via zijn eigen Twitter kanaal op de aantijgingen dat hij geweigerd zou hebben om in te vallen in de wedstrijd tegen ADO Den Haag.

Om tafel In een eerder stadium noemde trainer Ernest Faber het gedrag van Veldwijk 'ontoelaatbaar en respectloos richting zijn collega's'. Technisch manager Ron Jans gaf aan maandagochtend met alle betrokkenen om tafel te willen gaan zitten om de ontstane situatie te bespreken. Lees ook: - Faber over situatie Lars Veldwijk: 'Dit is respectloos en ontoelaatbaar'

