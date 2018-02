Pas op: gladheid door winterse buien en opvriezing

Het KNMI waarschuwt met code geel voor gladheid in onze provincie. Dat is het gevolg van hagel en natte sneeuw. Ook kan het glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten.

Het blijft in onze regio bovendien langer glad dan in de rest van het land. Ook vanmiddag, vanavond en komende nacht krijgen we te maken met winterse buien.

Hele land

De waarschuwing voor gladheid in de ochtend geldt voor het hele land, met uitzondering van Zeeland.

