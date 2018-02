Dode vrouw in Warfhuizen kwam door een misdrijf om het leven

De politie bevestigt dat de 46-jarige vrouw die zondagmiddag dood werd aangetroffen in een woning aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen door een misdrijf om het leven is gekomen.

'Tijdens een eerste onderzoek bleek al dat er sprake was van een misdrijf', zegt woordvoerder Ron Reinds. De 32-jarige vriend van de vrouw, met wie ze samenwoonde, is in de woning als verdachte aangehouden.

Onderzoek

Wat zich in de woning heeft afgespeeld, kan de politie niet zeggen. 'Dat maakt nog volop onderdeel uit van ons onderzoek', zegt Reinds.

De woning is afgelopen nacht bewaakt, het onderzoek gaat vandaag verder. Dan worden ook de verdachte en getuigen verder gehoord.

Geen bekende van de politie

De verdachte is geen bekende van de politie. Volgens omwonenden zou het om een probleemgezin gaan.

Reinds: 'Al heel snel nadat het bekend werd, zagen we allerlei opmerkingen over de verdachte en het stel voorbij komen. Daar zat heel veel bij wat absoluut niet klopt en daar hebben we ons enorm aan gestoord. Inhoudelijk gaan we daar nu niet op in, we zijn momenteel met heel andere zaken bezig.'

