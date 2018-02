Faber versus Veldwijk: 'Wie van de twee jokt?'

FC Groningen-trainer Ernest Faber en aanvaller Lars Veldwijk staan lijnrecht tegenover elkaar. 'Wie van de twee jokt? Of zal het miscommunicatie zijn?', vraagt RTV Noord-verslaggever Elwin Baas zich af.

Volgens Faber weigerde Veldwijk zondag in te vallen tegen ADO Den Haag. 'Respectloos naar zijn collega's.' Veldwijk ontkent. 'Geen sprake van.'

'Het klopt van geen kanten'

'Het is een mooie soap aan het worden', zegt analist Arjan Blaauw in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord. 'Het is helemáál niet goed voor de FC om dit er ook nog bij te hebben. Het klopt van geen kanten.'

Zowel Baas als Blaauw stelt dat er sprake is van een onwerkbare situatie. 'Een van de twee moet denk ik gewoon weg. Als je Faber eruit gooit, laat je als club zien dat je muiterij accepteert. Als het waar is dat Veldwijk niet wilde invallen', zegt Baas. 'Dat het niet goed gaat komen, is zeker.'

Het is een trieste situatie voor de club Elwin Baas

'Het is een trieste situatie voor de club. Veldwijk is aangedragen door technisch manager Ron Jans en blijkt een regelrechte flop', zegt Baas. 'Hij reist heel vaak op en neer naar Amsterdam, gaat op stap kort voor een wedstrijd. Hij is gewoon niet met zijn vak bezig. Daar baalt Faber van. Die twee gaan niet meer door één deur komen. En dan moet de club een beslissing nemen.'

'Het lijkt mij het beste om met het management van Veldwijk om tafel te gaan zitten. Ik sluit niet uit dat er contractontbinding volgt. Of dat hij wordt teruggezet naar het tweede en voor zichzelf moet gaan trainen.'

'Dat hoort bij topsport'

Veldwijk liep bijna de hele tweede helft warm. Niets vreemds aan, stelt Blaauw. 'Na de rust laat je vaak vier spelers warmlopen, waarvan er dan twee invallen. Dat hoort ook bij topsport.'

Baas: 'Veldwijk heeft vast gedacht: 'Kijk eens naar de klok, beste trainer. Als we nog iets willen had je me veel eerder moeten inbrengen, bekijk het maar'. Maar wie nu de waarheid vertelt, kunnen wij niet hard maken. Maar er zaten genoeg mensen op de bank, die het gezien moeten hebben.'

Ik zie geen aanknopingspunten Elwin Baas

'Moeilijk om te blijven kijken'

De wedstrijd tegen ADO Den Haag in het eigen Noordlease Stadion eindigde in een bloedeloze 0-0. 'Het was moeilijk om te blijven kijken als liefhebber', stelt Blaauw.

'Ik zie geen aanknopingspunten. Je hebt niet het idee dat het snel beter gaat worden', is Baas somber. 'Ik heb er een hard hoofd in. Als er nu nog iemand is bij de FC die zegt: 'We moeten omhoog kijken', dat is totaal niet realistisch. Ik vrees voor FC Groningen dat ze heel diep naar beneden moeten kijken. Als het zo doorgaat, gaat het degradatiespook wel degelijk door het stadion.'



