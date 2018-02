Dodelijk mortierongeluk Mali staat op beeld

Het dodelijke mortierongeluk in Mali waarbij de Groninger soldaten Henry Hoving en Kevin Roggeveld in juli 2016 om het leven kwamen, blijkt te zijn vastgelegd op beeld.

Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Op de cover van het boek 'Dood door eigen vuur. De persoonlijke verhalen van de Nederlandse commando's en rode baretten bij het defensiedrama' is het moment één seconde voor de fatale ontploffing te zien. Het beeld is een still uit een video die gemaakt is voor trainingsdoeleinden.

Toestemming

Het boek, waarin commando's alarm slaan over misstanden bij Defensie, verschijnt volgende week. De nabestaanden van de twee omgekomen militairen hebben toestemming gegeven voor publicatie van de foto op het boekomslag. Op de foto is ook de soldaat te zien die het ongeluk overleefde, maar zwaargewond raakte.

Het is geschreven door oorlogsverslaggever Charles Sanders, in samenwerking met advocaat Michael Ruperti. Hij staat de nabestaanden van de omgekomen soldaten bij.

