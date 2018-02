Deel dit artikel:











Wat te doen met de 'rotte kies' bij de Duitse grens? Het verpauperde grenskantoor (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

'Het is al jaren een rotte kies, een doorn in het oog van veel mensen.' Wethouder Bart Huizing is bezig met de vraag wat te doen met het voormalige grenskantoor bij Rhederwolde, dat er verpauperd bij staat.

De gemeente Westerwolde, toen nog Bellingwedde, kocht het gebouw op 300 meter van de grens met Duitsland eind vorig jaar voor een symbolisch bedrag van één euro. 'Gooi maar tegen de vlakte' Huizing: 'We hebben een oproep gedaan aan mensen: 'Kom met ideeën. Wat moeten we hiermee?' Het meest gehoorde idee was: 'Gooi maar tegen de vlakte'.' Slopen, of niet? Sloop kan, maar is volgens Huizing gecompliceerd. Het gebouw ligt pal naast de provinciale weg. 'Omdat de fundering zo dicht tegen de weg aan ligt, heeft sloop veel implicaties voor de stevigheid van de weg. Dat is een behoorlijke ingreep.' Andere functie blijkt lastig Om te zien of sloop voorkomen kan worden, wordt er gesproken met iemand die er een kantoortje in wil vestigen. Ook het idee van een koffie- of theehuis ligt op tafel. Al is die optie volgens Huizing niet heel erg reeël. 'Er zijn amper mogelijkheden om te parkeren.' 'Het was een mooi wit gebouwtje' 'Toen het nog dienst deed als grenskantoor, was het een mooi wit gebouwtje. De grenzen zijn open, dus we hebben hem niet meer nodig', zegt Huizing. 'Maar het heeft nog wel een bepaald historisch belang. Zeker aangezien het een van de laatste grenskantoortjes is aan de Nederlandse kant. Het zou heel mooi zijn als we het kunnen behouden en terugbrengen in oude staat. Alleen de locatie maakt dat toch wel wat lastiger.' 'Niet te lang mee wachten' De gemeente kan volgens de wethouder niet te lang wachten, maar legt de druk op de zichzelf. 'De vorige eigenaar hebben we aangeschreven dat hij het moest terugbrengen naar redelijke eisen van welstand. Die verplichting hebben wij als gemeente nu zelf.'