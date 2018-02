Een auto is maandagmorgen door de gladheid van de weg geraakt en in de berm beland. Dat gebeurde aan de Beldam, tussen Noordwijk en Marum.

Ook op andere plekken in onze provincie gebeurden aanrijdingen door de gladheid. Zo was op de A7 in de richting van Leek naar Groningen tijdelijk een rijstrook afgesloten.

