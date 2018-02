Rosenmontag in Ter Apel: biertje als ontbijt en op naar Rütenbrock

Maandagochtend, buiten in de sneeuw, weinig slaap, kleine oogjes en dan toch een biertje als ontbijt.

De carnavalsvierders uit Kloosterwieke (Ter Apel) hebben het na een lange nacht zwaar, maar staan er wel. 'Het valt niet altijd mee, maar we gaan gewoon door. Het is carnaval, hier leven we voor.'

Op naar Duitsland

Rosenmontag betekent traditioneel een bezoek aan de Duitse buren in Rütenbrock om daar deel te nemen aan de optocht.

'Zij doen ook bij ons mee in de optocht en wij doen nu een rondje bij hun', zegt organisator Bernard Hazenberg. 'Het is een prachtig feest daar en vooral het eindfeest is erg geliefd.'

'Nederlandse wagens gaan wat meer voor kwaliteit'

Eenmaal aangekomen in Rütenbrock gaan de Nederlandse en Duitse wagens om en om in de optocht. Je ziet daarbij wel verschillen in de wagens, zo merkt Hazenberg op.

'Er zit verschil in de stijl. De Nederlanders gaan voor kwaliteit, terwijl de Duitsers meer hout gebruiken. Dat is trouwens dan wel weer oerdegelijk.'

Dinsdag de afsluiter

De carnavalvierders gaan vandaag dus nog volop door. Dinsdag wordt het carnaval afgesloten met het haringhappen.

