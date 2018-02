Wandelaars en dieren in Lauwersmeergebied voelen nattigheid

Het is drassig in het Lauwersmeergebied (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

'Dit lijkt wel een sloot, maar het is oorspronkelijk toch bedoeld als wandelpad', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis, terwijl hij door het Lauwersmeergebied loopt. Door de voortdurende nattigheid lopen wandelaars en sommige dieren kans op natte voeten.

'Dit was vroeger de zeebodem, dan krijg je al snel dat je in de winter natte voeten hebt', aldus Kloosterhuis. 'Maar vanaf oktober is het voortdurend nat geweest. Normaal gesproken is de natste periode pas na de jaarwisseling.'

Onhandig

Erg is het niet, zegt Kloosterhuis. 'Het maakt op zich niet zo veel uit, maar het is voor ons in het beheer wat onhandig. Een veldje dat onder water staat, kunnen we niet maaien. En die natte, kronkelige paadjes zijn nu wat minder aantrekkelijk voor wandelaars.'

Lastig voor de kleine zwanen

Sommige dieren hebben er wel degelijk hinder van. 'De natuur heeft een behoorlijk aanpassingsvermogen. Maar voor bijvoorbeeld de kleine zwanen is het lastig', stelt Kloosterhuis. 'Zij zoeken hun voedsel op de bodem en kunnen er op deze manier niet goed bij omdat het te diep ligt. En dan moeten ze verder trekken.'

Voor Kloosterhuis is het gissen naar de reden van de natte periode. 'Het is heel makkelijk om te zeggen: 'Zie je wel, klimaatverandering!' Maar dat moet nog blijken.'

Lees ook:

- Boeren sluiten acties niet uit als waterpeil Lauwersmeer wordt verhoogd

- Rechter geeft toestemming voor hoger waterpeil in Lauwersmeergebied