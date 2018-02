Hoger beroep in zaak Jesse van Wieren dient vandaag

In het Gerechtshof in Leeuwarden dient dinsdag het hoger beroep in de moordzaak Jesse van Wieren uit Leens. Het beroep is ingediend door verdachte Rhowan P. uit Kloosterburen.

P. werd in juni vorig jaar door de rechtbank in Groningen wegens doodslag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn vriendin Desiree G. kreeg dezelfde straf opgelegd. G. ging aanvankelijk ook in beroep tegen de straf, maar trok dat later in.

Waar gaat deze zaak over?

De zaak speelt zich af in de nieuwjaarsnacht van 2016. In café Willibrord aan de Hoofdstraat in Kloosterburen vieren Jesse van Wieren (28) en een groep vrienden de komst van het nieuwe jaar. Rond 4.00 uur die nacht vertrekt Jesse. Hij verdwijnt spoorloos. Familie, vrienden en inwoners zetten een grote zoekactie op touw. Zonder resultaat.

Jesse wordt gevonden

Op 6 januari vindt de politie het stoffelijk overschot van Jesse. Het lichaam ligt begraven in de tuin van de woning van Rhowan P. en Desiree G., niet ver van het café, eveneens aan de Hoofdstraat in Kloosterburen. Van Wieren is door messteken om het leven gebracht.

23 steek- en snijwonden

Uit onderzoek blijkt dat Van Wieren nadat hij uit het café was vertrokken in de woning van P. en G. terecht kwam. Hoe hij daar terecht kwam en wat zich in de woning heeft afgespeeld is nooit helemaal duidelijk geworden. Uit het sectierapport blijkt dat Van Wieren 23 steek- en snijwonden aan zijn hals had en dat hij is overleden door bloedverlies.

Desiree G. en Rhowan P. kregen acht jaar cel plus tbs met dwangverpleging opgelegd. Daar ging P. dus tegen in beroep.

Lees ook:

- Ook mannelijke verdachte zaak Jesse van Wieren in hoger beroep

- Vrouwelijke verdachte zaak Jesse van Wieren gaat in hoger beroep

- Acht jaar cel plus tbs voor doodslag Jesse van Wieren (update)

- Wat weten we over de dood van Jesse van Wieren? De feiten op een rij