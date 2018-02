Snellere trein naar de Randstad? 'De manier waarop is niet relevant'

Minder reistijd met de trein tussen Groningen en de Randstad? 'Het is een mooie stap, maar voorlopig niet meer dan een ambitie van ProRail.' Dat zegt Herman Bloupot van SER.

'Voordat de champagne open gaat, moeten er nog een paar stappen extra gezet worden. Maar het is op zich goed nieuws', zegt de secretaris van de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland.

'Het begint met ambitie'

ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom spreekt nadrukkelijk over een ambitie, er ligt geen concreet plan.

'Het begint altijd met ambitie. Als je die niet hebt, weet je zeker dat je nergens komt. Wat ons betreft moet het zo snel mogelijk, maar wij zijn als spoorbeheerder niet de enige partij. De vervoerder moet er ook brood in zien. Als wij ervoor zorgen dat er een heel mooie snelweg ligt, zoals we dat noemen, is het aan hen.'



We hebben er veel treinen bijgekregen, maar de reistijd is niet structureel verkort Jaap Eikelboom - ProRail

'We hebben er de afgelopen dertig jaar veel treinen bijgekregen, maar de reistijd is niet structureel verkort', stelt Eikelboom. 'De reistijd verkorten is de volgende stap in het dichterbij brengen van een betere bereikbaarheid van Nederland.'

Eerdere plannen duur

Eerdere plannen om die kortere reistijd te bereiken, zoals de Zuiderzeelijn, waren erg duur. 'Het hoeft niet meteen miljarden te kosten, we gaan kijken welke mogelijkheden er liggen binnen de huidige structuur', stelt Eikelboom.

'Er is niet veel geld voor nodig'

'Wat wij heel graag willen, is een nieuw treinbeveiligingssysteem op veel plekken. Daardoor kunnen nog meer treinen rijden en kunnen we kijken of de snelheid op bepaalde delen omhoog kan. Daar is niet altijd veel geld voor nodig, soms moet je op een andere manier kijken naar de problemen.'

'De manier waarop is niet relevant'

De SER deed in oktober vorig jaar een oproep om de reistijd per trein tussen Amsterdam en Groningen fors te verkorten: van iets meer dan twee uur, naar anderhalf uur.

Bloupot: 'Dat helpt om Groningen en het Noorden meer economische uitstraling te geven. Het woon- werkverkeer wordt een stuk gemakkelijker; zo helpt het ook mee aan het oplossen van de knelpunten in de Randstad. Je kan dan makkelijker werken in Amsterdam en wonen in het Noorden. Overigens moet Groningen niet het eindpunt van die snelle verbinding zijn, maar een tussenstop op weg naar Hamburg. Dat is economisch van groot belang.'

'De manier waarop het vervoer sneller gaat is niet relevant, maar wel dát het sneller gaat.'

Lees ook:

- SER: Reistijd Groningen-Amsterdam per trein moet veel korter