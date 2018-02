Verdachte van doden vrouw Warfhuizen tóch bekend bij politie

De 32-jarige man die zondag werd aangehouden wegens betrokkenheid bij de dood van een 46-jarige vrouw in Warfhuizen was wel bekend bij de politie.

Dat bevestigt de politie maandag. Eerder op de dag zei een woordvoerder nog dat de verdachte geen bekende was van de politie. Dat blijkt nu een vergissing.

Verder geen mededelingen

De politie is bezig met onderzoek in en rond de woning en kan nog niks meer zeggen over wat er is gebeurd. Ook wil een woordvoerder niets kwijt over waar de politie de verdachte al van kent.

Bewoonster zondag dood aangetroffen

Zondagmiddag werd de bewoonster van een huis aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen dood aangetroffen.

Het gaat volgens de politie om een misdrijf; de vriend van de vrouw werd direct in de woning aangehouden.

