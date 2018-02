'Niet elke fout van een melkveehouder is meteen fraude'

'Het is onterecht dat alle frauderende melkveehouders aan de schandpaal worden genageld.' Dat is de mening van Annely Langereis uit Ten Boer.

De boerin heeft zelf een bedrijf met 200 melkkoeien en is ook geblokkeerd. Ten onrechte zegt ze en daarin is ze niet de enige.

Afgelopen jaar waren er volgens cijfers veel vaker twee- en meerlingen geboren bij koeien dan normaal. Minister Carola Schouten (Landbouw) wil die fraude hard aanpakken. Er werden 2100 bedrijven geblokkeerd.

'Administratieve fout'

Langereis zegt dat de fraudemelding op haar bedrijf door een administratieve fout komt.

Het gebeurde nadat een koe een miskraam kreeg en ze de vrucht niet meer terug kon vinden in de wei. 'Je geeft zoveel meldingen door. We zijn het gewoon vergeten door te geven.'

Grote gevolgen

De gevolgen van de fraudemelding zijn groot, zegt de boerin.

'We mogen geen dieren meer aan- en afvoeren. Ook een koe die zijn poot breekt bijvoorbeeld niet.'

Onverwacht fraudeur

Toch doet het de boerin vooral pijn dat ze onverwacht als fraudeur te boek staat.

Langereis verwijst naar de in haar ogen grote administratie die een boerenbedrijf bij moet houden. Een foutje zit dan in een klein hoekje.

'Je moet het maar zien op te lossen'

'We willen frauderende boeren zeker niet goedpraten', zegt Langereis. 'Maar je doet altijd goed je best om je registratie voor elkaar te hebben. En dat is nogal wat.'

'Nu ben je fraudeur en moet je het maar zien op te lossen.'

Achtergrond

Melkveehouders moeten al hun runderen registreren. Door met de geboortecijfers te sjoemelen is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen.

Zondag werd bekend dat de blokkade bij ruim 150 van de 2100 bedrijven werd opgeheven.

