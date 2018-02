Elektrisch cremeren: zo werkt het

Er waren al elektrische rouwwagens, duurzame grafkisten en bio-urnen. Nu komt er ook een elektrische crematieoven, en wel in Groningen. Maar hoe werkt het eigenlijk?

DELA, de uitvaartorganisatie die de oven aankoopt, zegt dat voor een gascrematie gemiddeld zestig kubieke meter gas nodig is. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 1500 kubieke meter gas per jaar. Grof gezegd: vijfentwintig crematies vergen evenveel aardgas als een woning in twaalf maanden.

Is elektrisch cremeren duurzamer dan gascrematie?

Bij de verbranding van een lichaam in een gasoven komt gemiddeld 113 kilogram van dit broeikasgas vrij, maar met een elektrische oven kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Hoeveel is niet bekend, zegt DELA. Omdat het een relatief nieuwe ontwikkeling is, zijn er namelijk nog geen toetsbare meetgegevens beschikbaar.

In hoeverre is elektrisch cremeren een nieuwe ontwikkeling?

De elektrische crematieoven is op zich niet nieuw, de techniek bestaat al langer. Dergelijke ovens worden onder meer in Zwitserland gebruikt. Wat nu wél nieuw is, is dat met een verbeterde techniek de ovens efficiënter in gebruik zijn. Dat betekent bovenal dat er minder energie nodig is voor een crematie.

Hoe komt de elektrische oven er precies uit te zien?

Elektrische ovens kunnen compacter worden opgeleverd dan de huidige gasovens, die qua grootte sterk van elkaar kunnen verschillen. Hoeveel kleiner de elektrische oven wordt, is onbekend.

In hoeverre verschilt de werking van de elektrische oven met de gasoven?

De werking ervan is bijna hetzelfde, alleen zal de oven worden opgestookt met elektriciteit in plaats van aardgas (of in sommige landen biodiesel) en de crematie neemt minder tijd in beslag. Daarbij vergaat het lichaam tot stof door de hitte, niet door de vlammen. De restanten gaan daarna door de zogeheten cremulator, waarna er 2,5 tot 3 kilogram as overblijft

De CO2-uitstoot terugdringen is mooi, maar blijft het daarbij?

Nee, DELA heeft bijvoorbeeld de ambitie om rond 2030 de uitvaarten klimaatneutraal - met 0 CO2-uitstoot - te kunnen verzorgen. Composteren - oftewel het lichaam laten vergaan tot compost - en resomeren - binnen drie uur het lichaam ontbinden door een vloeistof - zijn het doel. Volgens DELA is elektrisch cremeren de eerste stap in die richting.

Kan het crematieproces verder verduurzaamd worden?

Ja, naast composteren en resomeren, simpelweg door crematies te vervangen door begrafenissen. Maar dan moet alles wel groen verlopen, zoals het gebruik van afbreekbare kisten. Vergeet ook niet de mogelijkheid tot het gebruik van rouwkaarten op gerecycled papier, boeketten bloemen uit eigen tuin, gerecyclede grafstenen en biologische catering.

