Juwelendief blijkt veelpleger en lid van grotere bende

De juwelendief die de Goudse politie afgelopen week heeft opgepakt, is lid van een grotere bende van zo'n dertig criminelen. Dat zegt de politie Gouda.

De dief heeft zeker acht inbraken in onze provincie op zijn naam staan. In werkelijkheid zijn dat er waarschijnlijk meer. Bovendien heeft de verdachte ook veel andere vergrijpen op zijn naam staan, en is hij actief in de drugshandel.

Bende focust zich op provincie

De bende focust zich volgens een woordvoerder op steden als Groningen, Leeuwarden, Enschede en de provincie Limburg. 'Daar gaan ze naar zorginstellingen op plaatsen waar lange tijd niet is ingebroken. De criminelen weten dan dat daar weinig politietoezicht is.'

Vervolgens breken ze daar sleutelkluisjes open, om vervolgens iemands woning in te gaan. Die sleutelkluisjes hangen buiten iemands voordeur, om te voorkomen dat thuiszorgmedewerkers enorme bossen sleutels mee moeten zeulen.'

Als de bewoner het door heeft dat er iemand in hun huis is, zeggen ze dat ze van een thuiszorgorganisatie zijn. 'Maar het is zelfs wel eens gebeurd dat een bewoner al was overleden, en de crimineel daarna het huis leegroofde.'

Kluisjes van 50 of 500 euro

In Gouda en omgeving vond dit soort inbraken voorheen ook plaats, maar daar lukt het niet meer omdat zorginstellingen inmiddels zijn overgegaan op duurdere sleutelkluisjes, constateert de woordvoerder.

'Het is heel simpel: een kluisje van 500 euro is veel moeilijker open te breken dan een kluisje van 50 euro. Ik doe dan ook een oproep aan de zorginstellingen om hierin te investeren.'

