NAM: 'Oude schademelders krijgen redelijk en billijk eindbod'

De NAM gaat gedupeerden die voor 31 maart 2017 schade hebben gemeld een 'redelijk en billijk eindbod doen'.

NAM-woordvoerder Hein Dek zegt dat de komende twee weken contact met de gedupeerden wordt opgenomen over hoe ze de schades gaan afhandelen.

'50 miljoen moet voldoende zijn'

Het aardgasbedrijf heeft daarvoor 50 miljoen euro extra uitgetrokken. 'We denken daarmee met de schademelders tot een oplossing te komen', zegt Dek.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zei onlangs dat hij verwacht dat het bedrag voldoende is.

Ruimhartige NAM

Wiebes belooft de Groningers dat ze een 'andere NAM kunnen verwachten'. Hij gaat maandelijks controleren of het bedrijf de schades ruimhartig gaat oplossen.

Woordvoerder Dek laat die verwachting voor rekening van de minister. 'In die zin zijn we een andere NAM sinds we vorig jaar uit het schadeprotocol zijn gestapt. We zijn bij uitzondering gevraagd deze schadegevallen op te lossen.'

Oude- en nieuwe schadegevallen

Voor mensen met oude schades die na de recente aardbevingen nieuwe scheuren hebben, wordt een oplossing gezocht.

Dek: 'We gaan kijken hoe we de nieuwe schades praktisch mee kunnen nemen in een mogelijk eindbod.'

Forse opgave

De NAM heeft tot 1 juli dit jaar om alle duizenden schadegevallen af te handelen. 'Het is een forse opgave. Samen met Centrum Veilig Wonen (CVW) gaan wij de schouders eronder zetten', zegt Dek.

Om de klus te klaren wordt extra personeel ingezet: 'De komende tijd zal duidelijk moeten worden waaruit die capaciteit uit zou moeten bestaan.'

Hoe zat het ook alweer?

De NAM stapte op 31 maart 2017 uit het schadeprotocol omdat het bedrijf vond dat het zich niet bezig moest houden met schadeafhandeling.

Onder meer de bestuurders van de provincie Groningen drongen daar al langer op aan, omdat het de 'slager was die zijn eigen vlees keurde'.

Stapel met oude schadegevallen

Doordat er een streep werd gezet door het oude schadeprotocol, bleef een stapel met duizenden oude schadegevallen liggen.

Minister Wiebes heeft geprobeerd deze gevallen onder het nieuwe schadeprotocol te laten vallen.

Nieuwe mijnbouwcommissie

Dat bleek niet mogelijk. De nieuw te vormen Commissie Mijnbouwschade zou dan overspoeld worden met oude schadegevallen.

Wiebes heeft daarom de NAM gevraagd dit op te lossen en noemde dit na het laatste gasdebat 'de op één na beste oplossing'.

Geen vertrouwen

Veel Groningers zien dit anders. Gedupeerden met oude schades hebben geen vertrouwen in de afhandeling van de NAM en willen liever onder het nieuwe schadeprotocol vallen.

Schademelders hoeven in dat geval niet meer te onderhandelen met het aardgasbedrijf.

