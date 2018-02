FC Groningen stuurt Veldwijk naar beloften

FC Groningen zet Lars Veldwijk naar de beloften. Dat zegt de club in een verklaring.

'FC Groningen heeft Lars Veldwijk voorlopig teruggezet naar FC Groningen onder-23. De club richt zich verder volledig op de volgende competitiewedstrijd, komende vrijdagavond uit tegen VVV-Venlo', luidt de volledige verklaring. De club wil verder geen inhoudelijke toelichting geven.

Niet meer tot spelen

Veldwijk komt daar trouwens niet meer tot spelen in officiële wedstrijden. Dat is vanuit de KNVB niet toegestaan als een speler al 18 wedstrijden in een klasse hoger heeft gespeeld.

Opspraak

Zondag kwam de aanvaller in opspraak omdat hij niet zou willen invallen tegen ADO Den Haag. Coach Ernest Faber noemde Veldwijks houding 'respectloos en ontoelaatbaar'.

De spits zelf ontkende de situatie op sociale media. 'Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet', schreef hij in de avond na de wedstrijd.

Geruchten beloften gaan langer

RTV Noord kreeg de afgelopen tijd al meerdere signalen dat Faber Veldwijk terug wilde zetten naar de beloften. Dit zou eerder zijn tegengehouden door technisch manager Ron Jans.

Lezers RTV Noord zien afscheid zitten

Lars Veldwijk werd in juli 2017 aangetrokken voor 375.000 euro van het Belgische SV Kortrijk. In 20 wedstrijden maakte hij vier goals en gaf hij twee assists.

Zo'n 63 procent van de stemmers op ons Lopend Vuur vandaag is het eens met de stelling: FC Groningen en Lars Veldwijk kunnen niet samen verder.

