Beluister hier de protestsong 'Welterusten minister-president'

Toen op 8 januari de aarde beefde bij Zeerijp, was Sense van der Molen zo geëmotioneerd, dat hij meteen aan de slag ging met het schrijven van een protestlied. Dat is nu af.

Het nummer 'Welterusten minister-president', gericht aan Mark Rutte, werd dinsdagmiddag op Radio Noord voor het eerst gedraaid. Het is gezongen door Mirjam Pattiwael, een nicht van Van der Molen. Het nummer is bovenaan dit artikel te beluisteren of hieronder:

'Een vriend van mij woont in Zeerijp'

Van der Molen woont zelf in Leiden, zijn familie komt uit Groningen. 'Een vriend van mij woont in Zeerijp. Meteen na de beving dacht ik: 'Ik ga nu lekker slapen, de regering in Den Haag kan dat ook'.'

'Maar wat als je kinderen hebt in Loppersum, of Leermens? Dan voel je je niet zo prettig als je ze op bed legt. Het nummer 'Welterusten meneer de president' van Boudewijn de Groot werd in mijn hoofd al heel snel 'Welterusten minister-president'. Diezelfde avond heb ik al het eerste couplet geschreven.'

Normaal in het Engels

Voor zangeres Mirjam Pattiwael uit Zuidhorn was het even wennen, want normaal gesproken zingt ze altijd in het Engels.

'Ik verbreek nu eigenlijk al mijn principes in één keer', zegt ze lachend. 'Maar wel voor het goede doel. Ik vond dit gewoon belangrijk. En het moet ook vooral buiten Groningen gedraaid worden, dat is belangrijk. Ik heb zelf een aantal jaren in Baflo gewoond en weet wat er speelt hier.'

'Brutaalweg' een mail gestuurd

Van der Molen stuurde 'brutaalweg' een mail naar het management van Boudewijn de Groot met de vraag of hij het nummer mocht gebruiken.

'Ze reageerden dat ze het een behoorlijk goede adaptatie vonden, dat was leuk om te horen. Wat hen betreft mochten we ermee aan de gang. Uiteindelijk hebben we alle toestemmingen gekregen. Daarom kan het nu echt op de radio.'