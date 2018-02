Drenthe: Snellere trein naar Randstad moet wel in onze provincie stoppen

Als er een snellere trein naar de Randstad komt, dan moet die wel stoppen in Drenthe. De Drentse gedeputeerde Henk Brink vindt dat een must.

Dat zegt hij tegen RTV Drenthe.

ProRail laat desgevraagd weten dat Drenthe best een eigen snelle verbinding kan krijgen, als er maar genoeg vraag naar is.

De reistijd tussen Groningen en de Amsterdam is nu nog twee uur. ProRail-topman Pier Eringa zet in op een directe verbinding in de spits tussen Groningen en de Randstad, die onderweg nergens stopt. Eerder maakte de Sociaal-Economische Raad al bekend een verbinding van anderhalf uur tussen Groningen en Amsterdam te willen.

Brink: 'Ik ga me er hard voor maken'

Gedeputeerde Brink is voor het verkorten van de reistijd tussen het Noorden en de Randstad, maar wil dan wel een stop in Drenthe.

'Een stop in onze provincie is een must en daar ga ik mij hard voor maken.'

ProRail: alles is mogelijk

In een reactie laat ProRail weten dat in principe elke stad een snelle en directe verbinding naar de Randstad kan krijgen, als er maar genoeg animo voor is. 'De vraag is gewoon of het rendabel is', zegt woordvoerder Jaap Eikelboom. 'Als er genoeg behoefte is, dan is het overal mogelijk. Leeuwarden, Assen, zelfs in Maastricht.'

Kijken naar de luchtvaart

ProRail wil voornamelijk een nieuwe manier van denken introduceren, want een concreet plan ligt er nog niet.

Eikelboom: 'Kijk eens naar de luchtvaart. Die vliegen op bestemmingen die altijd vol zitten. Dat is een heel slimme planning. Dat kan bij treinen ook, maar we moeten dan wel buiten de gebaande paden denken.'

