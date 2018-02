Burgemeester Wiersma: 'Gedode vrouw Warfhuizen is een hele trieste kwestie'

Burgemeester Koos Wiersma van De Marne noemt het misdrijf waarbij een vrouw in Warfhuizen om het leven kwam 'een hele trieste kwestie'.

Wiersma leeft mee met de familie. De burgemeester laat verder weten dat de 46-jarige vrouw en haar 32-jarige vriend bekend waren bij de gemeente. Ze kregen volgens Wiersma 'verschillende vormen van zorg'.

Niet vooruitlopen

Zondagmiddag trof de politie de vrouw dood aan in haar woning aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen. Haar vriend werd direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Wiersma wil niet vooruitlopen op wat er is gebeurd: 'Het is nu het onderzoek afwachten'. De verdachte was bij de politie bekend.

Onder behandeling?

Wiersma wil verder het gerucht ontkrachten dat de verdachte of het slachtoffer bij zorginstelling Keroazie onder behandeling stond.

Keroazie kwam twee jaar geleden onder vuur te liggen voor falende hulpverlening aan de verdachten van de moord op Jesse van Wieren uit Leens. Die werd in de nieuwjaarsnacht van 2016 in Kloosterburen om het leven gebracht door Rhowan P. en Desiree G. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg schoten Keroazie en andere instellingen ernstig tekort in de begeleiding van het tweetal.

Er is geen verband met Keroazie. Ik sluit dat helemaal uit Koos Wiersma - Burgemeester

'Relatie met Keroazie uitgesloten'

Keroazie heeft niets te maken met de dood van de vrouw in Warfhuizen, zegt Wiersma. 'Ik constateer dat op sociale media een verband wordt gelegd met Keroazie. Die relatie is er niet. Ik sluit dat helemaal uit.'

Wiersma noemt het triest dat De Marne weer getroffen wordt door zo'n heftig geweldsincident, maar 'het zijn twee absoluut niet gerelateerde zaken. Dit had ook ergens anders kunnen gebeuren'.

Lees ook:

- Verdachte van doden vrouw Warfhuizen tóch bekend bij politie

- Dode vrouw in Warfhuizen kwam door een misdrijf om het leven

- Dode gevonden in Warfhuizen; mogelijk misdrijf