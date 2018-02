Verkrachting van nichtje (11) niet bewezen: vrijspraak voor 34-jarige man

Een 34-jarige man uit Stadskanaal is door de rechtbank vrijgesproken van verkrachting van zijn 11-jarige nichtje.

Tegen hem was vijf jaar cel geëist. De officier van justitie eiste die straf, omdat de man van juli 2013 tot eind januari 2014 zijn 11-jarig nichtje meermalen zou hebben misbruikt.

Rechtbank: onvoldoende bewijzen

De verklaringen van het meisje worden niet ondersteunt door meer bewijzen. De rechtbank vindt daarom het bewijs onvoldoende en sprak de man hiervan vrij.

Man ontkent zelf misbruik

De oom logeerde in die periode bij zijn zus in Musselkanaal, omdat hij zelf door drugsgebruik geen dak meer boven het hoofd had.

Hij paste meermalen op zijn 11-jarig nichtje. De man ontkende zelf het misbruik.

Wel veroordeeld voor andere misdaden

De man is vandaag wel veroordeeld voor bedreiging, een autokraak in oktober in Bad Nieuweschans, diefstal van spanbanden in Winschoten en een vernieling van een camera in Nieuw-Buinen. Dit alles werd door camera's vastgelegd.

De man bedreigde zijn zus toen die aangifte deed van het seksueel misbruik van haar dochter.

Eerder in aanraking met politie

De man werd eind 2015 al eens opgepakt voor diefstal van boten in De Groeve en Giethoorn.

