Eis: twee jaar cel voor ontucht met minderjarigen

Tegen een 33-jarige man uit Ter Apel is twee jaar cel geëist voor ontucht met twee minderjarigen. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie vindt bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik met zijn neefje en een dochtertje van vrienden.

Nog trainer bij sportclub

Volgens de reclassering kan de man zich moeilijk inleven in anderen.

De verdachte heeft een vaste baan en is als trainer actief in het verenigingsleven. Het advies van de reclassering is om hem die funcie te ontzeggen.

Verdenking: misbruik van neefje

De man zou zich van januari 1999 tot november 2002 vergrepen hebben aan diens neefje van toen vier jaar oud. Hij lokte het kind tijdens deze bezoekjes naar de zolder van de woning.

Dat gebeurde tijdens visites en verjaardagen in Veendam bij de ouders van de Ter Apeler. De verdachte was destijds zelf veertien jaar.

Flashbacks leiden tot aangifte in 2016

De zaak kwam aan het rollen toen het kind flashbacks kreeg van de gebeurtenissen met zijn oom.

Hij vertelde het aan zijn moeder, de zus van verdachte. Die deed in 2016 aangifte.

Tweede verdenking: misbruik van dochtertje vrienden

Tijden vakanties in 2013 en in 2014 zou de man het dochtertje van vrienden hebben misbruikt. Dit gebeurde in zwembaden in Arcen en in Julianadorp.

Het meisje was toen twaalf jaar. Zij vertelde wat gebeurd was aan haar zusje, maar zei niets tegen haar ouders. Dat gebeurde het jaar erop wél, na een herhaling van zetten door de man.

De ouders van het meisje deden begin 2017 aangifte. Ondanks de aangifte kocht de Ter Apeler een huis pal naast dat van het slachtoffer.

Man ontkent misbruik

De man ontkent merendeel van de feiten. Volgens hem heeft het misbruik in de zwembaden niet plaatsgevonden.

Wel vond hij de gang van zaken 'erg vervelend' voor de slachtoffers.

Zitting toch openbaar ondanks leeftijd

De Ter Apeler was in 1999 tijdens het misbruik van zijn neefje zelf een minderjarig kind van veertien jaar.

Toch behandelde de rechtbank vandaag de zitting niet achter gesloten deuren, maar openbaar.

Advocaat vindt eis 'absoluut onwenselijk'

Als de rechtbank meegaat in de eis van de officier, is de kans groot dat de nu 33-jarige man moet brommen voor iets dat hij gedaan heeft toen hij zelf veertien jaar jong was.

'Absoluut onwenselijk', zei de advocaat van de Ter Apeler.

Uitspraak

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.