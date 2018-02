Bankroet voor Dubex Stadskanaal, 32 man op straat

Het bedrijf Dubex in Stadskanaal is failliet. 32 mensen staan op straat. De fabrikant van landbouwspuitmachines had te weinig opdrachten om het hoofd boven water te houden.

Een ingezakte markt voor landbouwspuitmachines heeft Dubex de das omgedaan, zegt directeur Nico Dubbelboer. De afzet in Nederland is de afgelopen jaren met dertig tot veertig procent teruggelopen. Nederland is de belangrijkste markt voor de Stadskanaalster onderneming. Ook in Duitsland, waar Dubex veel verkocht, liep het voor het bedrijf steeds slechter.

Leveranciers hebben ons lang het hoofd boven water gehouden Nico Dubbelboer-Directeur Dubex

Hand boven hoofd

Leveranciers uit Duitsland en Italië bleken niet langer bereid onderdelen te leveren. 'Ze hebben ons lang het hoofd boven water gehouden, maar dat is ook eindig', verklaart Dubbelboer, die ook persoonlijke omstandigheden aanvoert als oorzaak van het bankroet. Door ziekte kon hij enige tijd geen leiding geven aan het bedrijf.

Vele miljoenen

Om de onderneming overeind te houden heeft Dubbelboer de afgelopen jaren uit eigen zak 'vele miljoenen' in Dubex gestoken. Desondanks wist hij Dubex niet levensvatbaar te houden. Ook de bank bleek niet bereid het bedrijf met een kapitaalinjectie te redden. Dubbelboer zegt dat hij geen andere keus had dan zelf het faillissement aan te vragen. Dubex had nog voor enkele weken werk, maar daarna zou de orderportefeuiile zo goed als leeg zijn.

Familiebedrijf

Dubex is een echt Veenkoloniaal familiebedrijf, opgericht in 1953 door de broers Nanko en Sikko Dubbelboer. Onder hun zoon Pieter Dubbelboer groeide het bedrijf nationaal uit tot een belangrijke fabrikant van landbouwgewasmachines. De huidige directeur Nico is de derde generatie. Hij verhuisde Dubex in 1997 naar Stadskanaal.

Doorstart

Curator Harm Jan Meijer van De Haan Advocaten bekijkt de mogelijkheden van een doorstart. Volgens Dubbelboer is dat beslist niet kansloos. Dankzij een subsidieregeling ziet Dubbelboer verbetering op de Duitse markt en ook de contacten die in Oost-Europa zullen volgens Dubbelboer vruchten kunnen afwerpen.

