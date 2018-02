'We verwachten zo'n 800 tot 900 lammetjes'

Tussen het gekletter van de hagel door klinkt gemekker uit de stal in Beerta. Zo'n 80 lammetjes zagen daar zo vroeg in het jaar al het levenslicht.

'Hoe vroeg er lammetjes zijn, verschilt per bedrijf', zegt schaapsherder Pieter Kunst. 'Wij zijn er op tijd bij, maar er zijn ook bedrijven waar dit al gebeurt in januari. Het is dus niet alleen iets van het voorjaar.'

'De echte piek moet nog komen'

Uiteindelijk is dit volgens Kunst nog maar het begin. 'De echte piek moet nog komen. We verwachten 800 tot 900 lammetjes. Het wordt de komende weken steeds maar drukker.'

'Ik geniet van deze momenten'

Hoewel de geboorte van lammetjes straks aan de orde van de dag is, wordt het nooit vanzelfsprekend voor de schaapsherder. 'Vanmorgen was er een lammetje dat in een stuit lag. Als hij uiteindelijk begint te mekkeren, dan geeft dat altijd weer een mooi gevoel. Het is soms lopendebandwerk, maar ik geniet wel van deze momenten.'

Eind maart is de kudde op volle sterkte. Dan trekt deze door Hoogezand, Blauwestad en Winschoten. Begin april is er een lammetjesdag.