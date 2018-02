Deel dit artikel:











Diefstal Joodse kandelaar schokt Holocaust-overlevende Het monument met daarbij de gestolen Joodse kandelaar. (Foto: Bewerking RTV Noord/112Groningen.nl)

De geldelijke waarde is waarschijnlijk gering, maar de emotionele waarde is nauwelijks te bevatten. Afgelopen weekend ontdekte Eli de Leeuwe dat de kandelaar, die hij bij het Joods Monument 'Groot Bronswijk' in Wagenborgen had geplaatst, is verdwenen. Of beter gezegd: gestolen.

De Leeuwe overleefde als kind de Holocaust. Bijna zijn hele familie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord door de nazi's. De zevenarmige kandelaar - 'menora' - is een symbolisch grafmonument voor Joden die geen graf hebben, legt Anne Koopmans uit Wagenborgen uit. 'Het greep hem aan' Koopmans is voorzitter van de Commissie Herdenking Joods-monument Groot-Bronswijk. 'De Leeuwe kwam zaterdag bij me om het te vertellen en ik kon merken dat het hem aangreep', zegt Koopmans. 'Hij bezocht het monument om de kandelaar even naar huis te nemen om hem daar op te poetsen. Voor dat doel had hij weliswaar een vervangend exemplaar bij zich, maar hij behoorlijk ontdaan.' Monument Het monument aan de Hibiscusstraat is bedoeld als herinnering aan de vier Joodse patiënten van voormalig psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden weggevoerd naar Sobibor, waar ze werden vermoord. Ieder jaar wordt op 9 maart bij het monument een herdenking gehouden. De Leeuwe houdt bij die gelegenheid een toespraak, zoals hij dat ook bij andere Holocaust-herdenkingen doet. 'We hopen dat de verantwoordelijke de kandelaar terugbrengt', zegt Koopmans. 'Zo niet, dan gaat De Leeuwe waarschijnlijk aangifte doen bij de politie.'