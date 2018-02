'Misschien kan de nieuwe trainer Veldwijk wél raken'

Lars Veldwijk hier in duel met Spartaan Kenneth Dougall. (Foto: Archief JK Beeld)

Het wegsturen van Lars Veldwijk bij het eerste elftal van de FC is 'een uitkomst waar de club eerst mee verder kan'. Dat stelt verslaggever Elwin Baas. 'FC Groningen heeft snel rust weten te creëren.'

'Faber en Veldwijk zijn al meerdere malen met elkaar gebotst. Hiermee zorg je ervoor dat ze elkaar een tijdje niet tegenkomen', zegt Baas over de beslissing.

Aanleiding voor de verbanning is een incident in de slotfase van het duel FC Groningen- ADO Den Haag van zondagmiddag. Faber meldt dat Veldwijk niet in wilde vallen. De spits ontkent dit.

Je kunt zijn contract wel ontbinden, maar dat kost de club een zak vol geld Elwin Baas

'Faber gaat aan het einde van het seizoen weg. Dan komt er een nieuwe trainer. Misschien kan hij Veldwijk wél raken', duidt Baas de tijdelijke aard van de straf. 'Veldwijk heeft nog een contract voor 2,5 seizoen. Je kunt zijn contract wel ontbinden, maar dat kost de club een zak vol geld. En dat heeft de club niet.'

Ik denk dat de club hier verstandig aan doet. Dit is een soort damage control Elwin Baas

'Ik denk dat de club hier verstandig aan doet. Een soort damage control. Als je meer zegt, blijft het nog twee of drie dagen doorgaan in de pers. Maar er staat vrijdag gewoon een belangrijke wedstrijd tegen VVV op het programma. Hier moeten we het mee doen.'

