Muziektalent Matthijs Leffers wint Grachtenfestival

Het Groningse muziektalent Matthijs Leffers heeft in Amsterdam het prestigieuze Grachtenfestival Conservatorium Concours gewonnen.

De winst is opvallend, omdat Leffers de tuba bespeelt en dat zijn doorgaans niet de winnaars van deze wedstrijden.

Spelen voor koninklijke familie

De vakjury was unaniem in de beslissing om Leffers als beste van zes finalisten te kiezen.

Door deze overwinning mag hij in augustus optreden in het Prinsengracht Concert waar de koninklijke familie ook altijd haar opwachting maakt.

De 21-jarige Leffers is student van het Prins Claus Conservatorium in de Stad en ook studeert hij in Hannover bij de gerenommeerde leraar Jens Björn Larsen. Maar Leffers leerde de eerste kneepjes bij de fanfare van Christelijke muziekvereniging Wilhelmina in zijn geboortedorp Leens.

Van piano naar tuba

De eerste muzieknoten speelde hij op piano. Daarna stapte hij over op de bugel en vanaf zijn elfde is de jonge Leenster tubaïst.

In september won hij nog de Talent Award van VNO-NCW Noord.

