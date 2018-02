Deel dit artikel:











Ook in hoger beroep 21 maanden cel voor doorsnijden keel (Foto: Archief RTV Noord)

Een 25-jarige Stadjer is voor het doorsnijden van de keel van zijn 31-jarige huisgenoot in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden cel. Hiervan zijn zeven maanden voorwaardelijk. Het Hof vond, net als de rechtbank in Groningen, dat hier sprake was van poging doodslag. De huisgenoot ontsnapte op 9 november 2016 ternauwernood aan de dood. Hij kwam om vier uur in de ochtend de woning binnen v

ia het raam. Er waren al langere tijd problemen tussen de broers en hun huisgenoot. Daarom sliep de jongste van de broers op de bank. Die verschanste zich achter een bar en stak de huisgenoot in de rug. Gekeeld De oudere broer kwam op het lawaai af en sneed het slachtoffer zijn hals door. Op dat moment belde de jongste broer het alarmnummer. De jongste werd door het Hof voor zware mishandeling veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Vier jaar Beide broers werden in juli in Groningen voor poging doodslag nog veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het Hof legde lagere straffen op, omdat de broers geen bekenden van justitie waren. Ze leefden op het moment van dit incident een rustig leven. De oudste was klaar met een studie, de jongste studeerde nog. Harddrugs Daarbij hielden de hogere rechters er ook rekening mee dat de broers een woning deelden met iemand die harddrugs gebruikte. De medebewoner hield zich niet aan de huisregels en was daarop niet aanspreekbaar. Het slachtoffer zou daarop bedreiging hebben geuit richting de broers. Snijwond van 15 centimeter Het slachtoffer had in zijn hals een snijwond van 15 centimeter. Hij moet een deel van zijn luchtpijp missen. Daarom moeten de broers hem een schadevergoeding van 2125 euro betalen.