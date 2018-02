'Een enorme kaalslag.' Zo noemt raadslid Jarko Weering van Gemeentebelangen Tynaarlo de bomenkap aan de Schelfhorst in Paterswolde. 'Het zijn nog meer bomen dan ik in eerste instantie dacht.'

Tegenover RTV Drenthe zegt Weering dat een flink perceel bomen zonder vergunning is gekapt.

Kap stilgelegd

Nadat Gemeentebelangen aan de bel trok, heeft de gemeente de kap afgelopen vrijdag stilgelegd. 'Als dat niet was gebeurd, was het vandaag al helemaal kaal geweest, want men was van plan het hele weekend door te gaan', zegt het raadslid.

Woningbouw

Op het voormalige campingterrein aan de Schelfhorst wil de gemeente tien grote woningen bouwen. 'Dat de gemeente nu al is gaan kappen, is naar onze mening wel erg prematuur. De gemeenteraad heeft dinsdag groen licht gegeven voor het voorontwerp bestemmingsplan voor dit gebied, maar we zitten nog in het begin van de procedure en nu beginnen ze ineens alles kaal te maken.'

Gemeentebelangen heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 'Dit riekt naar criminaliteit, want er is gewoon een kapvergunning voor nodig', vindt Weering.

De gemeente Tynaarlo is inmiddels in gesprek met de eigenaar van de grond over de voortgang van het project.

Rechtszaak

Vorige week is de gemeente Tynaarlo nog door de rechter op de vingers getikt, omdat ze in 2015 illegaal 800 vierkante meter bos had gekapt in het Koepeltjesbos in Eelde. De gemeente is veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 2000 euro.

Ze had wel een vergunning bij zichzelf moeten aanvragen, dan hadden burgers ook de mogelijkheid gehad bezwaar te maken, oordeelde de rechter.