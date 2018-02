Stulp wil 'parlementaire enquêtes' in Delfzijl

Het zijn de parlementaire enquêtes van de gemeenten: raadsonderzoeken. Daarbij worden getuigen en deskundigen onder ede verhoord om misstanden voor het voetlicht te brengen.

Lijst Stulp wil deze onderzoeken houden in Delfzijl.

De Tweede Kamer stelde parlementaire enquetes in bij bijvoorbeeld het Fyrah-debacle of de fraude in de bouwsector. Fractievoorzitter Edward Stulp wil het nodige ophelderen in het aardbevingsdossier.

Gaswinning

'De lokale overheid doet bijvoorbeeld handjeklap met de NAM om hun eigen vastgoed te regelen, terwijl de burgers in de kou staan. De sloop van de Vennenflat (niet bevingsbestendig, red.) wordt met belastinggeld betaalt, terwijl het van een woningbouwcorporatie is. Waarom?', vraagt Stulp zich af.

Zwaarste middel

De raadsenquête is het zwaarste middel van de raad om fiasco's boven water te krijgen. Toch denkt Stulp dat het nodig is in Delfzijl: 'Het gaat om gruwelijk veel belastinggeld dat naar Delfzijl is gegaan, ten koste van onze eigen dorpen. Daarvoor moet je je op een bepaald moment gaan verantwoorden.'

De timing - vlak voor de verkiezingen - is niet toevallig. Volgende week donderdag praat de raad over het voorstel om de mogelijkheid tot het instellen van onderzoekscommissies toe te voegen aan zijn wapenarsenaal.

Transparant

Stulp: 'Als partijen voor stemmen, komen we hopelijk eindelijk achter de waarheid. Als ze tegen stemmen, zou dat in en in triest zijn. Dan kunnen we tijdens debatten de vraag afvuren waarom ze niet transparant willen zijn.'

De Seniorenpartij heeft al laten weten in te stemmen met het idee van mede-oppositiepartij Lijst Stulp.

Parlementaire enquête gaswinning

Loppersum Vooruit in de toekomstige fusiegemeente Loppersum vecht overigens al jaren voor een parlementaire enquête over de gaswinning in het Groningenveld. Coalitiepartijen in de Tweede Kamer zien dat niet zitten, lieten deze eerder deze maand nog weten.