Vier keer per dag dialyseren, 365 dagen lang. Het is de keiharde realiteit voor nierpatiënte Tineke Olthuis (62) uit Peize.

Half acht 's morgens, tussen de middag, rond etenstijd en vlak voor het slapen gaan. Het zijn de momenten waarop Olthuis dialyseert. Anderhalve liter vocht de buik in om te zuiveren. Dag in, dag uit.

Anderhalve liter vocht gaat het lichaam in tijdens de dialyse. Foto: Janke de Haan



'Het zijn hele zware, vermoeiende dagen', zegt ze. 'Je probeert je normale leven door te laten gaan. Dat lukt de ene dag beter dan de andere dag. Ik ben vaak ziek en heb kramp of jeuk. Dat zijn allemaal belemmeringen voor de dag.'

Het is een behandeling die je in leven houdt Tineke Olthuis-nierpatiënte

Olthuis is een van de veertig patiënten van het Dialyse Centrum Groningen die gebruik kunnen maken van thuisdialyse. In tegenstelling tot de overige 145 lotgenoten, die zijn aangewezen op veelvuldige behandelingen in het ziekenhuis.

'Dialyseren bepaalt mijn leven. Als ik niet meer dialyseer, dan houdt het op voor mij. Het is een behandeling die je in leven houdt. Je wordt er niet beter van. Het is noodzakelijk kwaad.'

Inmiddels dialyseert Olthuis al twee jaar lang. Naar verwachting kan ze nog ongeveer een jaar op deze manier thuis dialyseren. Daarna moet ze overstappen naar de zogenaamde hemodialyse. Hierbij wordt het bloed buiten het lichaam via een kunstnier aan een dialyseapparaat gezuiverd. Ook wordt overtollig vocht afgevoerd.

Ik wacht al twee jaar op een donornier Tineke Olthuis-nierpatiënte

Hemodialyse is echter niet voor iedereen een bruikbare behandeling. Een donornier kan wél iemands leven veranderen.

Debat in de Eerste Kamer

Vandaar dat Olthuis in spanning het debat van vandaag in de Eerste Kamer over de donorwet. Krijgt het wetsvoorstel de meerderheid, dan is iedereen donor, mits ze schriftelijk aangeven dit niet te willen.

Als de wet wordt ingevoerd, stijgt het aantal donororganen. 'Ik wacht al twee jaar op een donornier. Dat zou mijn leven helemaal veranderen. Mijn toekomst hangt daar vanaf.'



