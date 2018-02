Let op: het is glad, meerdere auto's van de weg

Automobilisten opgelet. Het is dinsdagochtend glad op de weg. Tijdens de ochtendspits vonden er meerdere ongelukken plaats.

Op de A7 tussen Groningen en Drachten werden drie automobilisten verrast door de gladheid. Twee auto's gleden van de weg en kwamen in de berm tot stilstand. De derde auto is in de middenberm tot stilstand gekomen.

Ook bij knooppunt Euvelgunne bij de stad Groningen belandde een auto op de kop in de berm. Deze bestuurder is vermoedelijk ook door de gladheid verrast.

Het KNMI gaf maandagavond al een waarschuwing voor de gladheid. Voor het hele land, behalve Zeeland, Noord- en Zuid-Holland is code geel afgegeven.

De gladheid verdwijnt naar verwachting in de loop van de ochtend.

